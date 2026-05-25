Shilpa Medicare: Bilanzvorlage zum letzten Quartal

Shilpa Medicare hat am 22.05.2026 die Bilanz zum am 31.03.2026 abgelaufenen Quartal präsentiert.

Es wurde ein Gewinn je Aktie von 5,51 INR ausgewiesen. Im Vorjahresquartal war ein Gewinn je Aktie von 0,740 INR erwirtschaftet worden.

Beim Umsatz wurden 4,37 Milliarden INR gegenüber 3,31 Milliarden INR im Vorjahreszeitraum ausgewiesen.

Das EPS für das Gesamtjahr lag bei 12,44 INR. Im letzten Jahr hatte Shilpa Medicare einen Gewinn von 4,02 INR je Aktie eingefahren.

Beim Umsatz wurden für das Gesamtjahr 15,39 Milliarden INR gegenüber 12,85 Milliarden INR im Vorjahr ausgewiesen.

Redaktion finanzen.at