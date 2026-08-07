Shilpa Medicare verkündete Quartalsergebnis zum jüngsten Jahresviertel

Shilpa Medicare veröffentlichte am 05.08.2026 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 30.06.2026 abgelaufenen Jahresviertel.

Für das jüngste Quartal wurde eine Gewinn je Aktie von 5,16 INR ausgewiesen. Im Vorjahresviertel hatte das Unternehmen ein EPS von 2,40 INR je Aktie generiert.

Der Umsatz für das abgelaufene Quartal wurde bei 4,66 Milliarden INR vermeldet – das entspricht einem Plus von 44,90 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 3,21 Milliarden INR in den Büchern standen.

Redaktion finanzen.at