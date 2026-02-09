|
Shilpa Medicare zog Bilanz zum jüngsten Jahresviertel
Shilpa Medicare hat in der Finanzkonferenz zum Quartalsende am 06.02.2026 die Bücher zum vergangenen Jahresviertel geöffnet, das am 31.12.2025 abgelaufen war.
Der Gewinn je Aktie belief sich auf 2,36 INR gegenüber 1,63 INR im Vorjahresquartal.
Shilpa Medicare hat das vergangene Quartal mit einem Umsatz von insgesamt 4,10 Milliarden INR abgeschlossen. Das kommt einer Umsatzsteigerung von 28,31 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel gleich, in dem 3,19 Milliarden INR erwirtschaftet worden waren.
