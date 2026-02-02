Shima Seiki Mfg gab Ergebnis zum abgelaufenen Quartal bekannt

Shima Seiki Mfg hat sich am 30.01.2026 zu den Geschäftsergebnissen des am 31.12.2025 beendeten Quartals geäußert.

Das EPS wurde auf einen Verlust von 8,14 JPY je Aktie beziffert. Im Vorjahresviertel waren -265,260 JPY je Aktie erzielt worden.

Beim Umsatz vermeldetet das Unternehmen einen Rückgang um 13,01 Prozent auf 6,17 Milliarden JPY. Im Vorjahreszeitraum hatte der Umsatz bei 7,09 Milliarden JPY gelegen.

Redaktion finanzen.at