Shima Seiki Mfg mit Zahlen zum abgelaufenen Quartal

Shima Seiki Mfg äußerte sich am 08.05.2026 zu den Geschäftsergebnissen des am 31.03.2026 abgelaufenen Quartals.

Shima Seiki Mfg hat im jüngsten Jahresviertel einen Gewinn von 13,67 JPY je Aktie erwirtschaftet. Im Vorjahresviertel waren es -86,760 JPY je Aktie gewesen.

Auf der Umsatzseite wurde ein Abschlag zum Vorjahreszeitraum von 13,22 Prozent vermeldet. Der Umsatz lag zuletzt bei 9,25 Milliarden JPY. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen 10,66 Milliarden JPY umgesetzt.

Im abgelaufenen Geschäftsjahr wurde ein Ergebnis je Aktie von 25,23 JPY eingefahren. Im Vorjahr waren -413,580 JPY je Aktie erzielt worden.

Auf der Umsatzseite wurde eine Steigerung um 3,04 Prozent gegenüber dem im Vorjahr erwirtschafteten Umsatz in Höhe von 32,52 Milliarden JPY generiert. Dementsprechend wurde der jüngste Jahresumsatz mit 33,51 Milliarden JPY ausgewiesen.

Redaktion finanzen.at