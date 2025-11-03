Shima Seiki Mfg verkündete Quartalsergebnis zum jüngsten Jahresviertel

Shima Seiki Mfg hat am 31.10.2025 die Geschäftsergebnisse zum am 30.09.2025 abgelaufenen Quartal offengelegt.

Der Verlust je Aktie wurde auf 6,64 JPY beziffert. Im Vorjahresquartal hatte das Shima Seiki Mfg ein Ergebnis je Aktie von -50,530 JPY vermeldet.

Das vergangene Quartal hat Shima Seiki Mfg mit einem Umsatz von insgesamt 7,57 Milliarden JPY abgeschlossen. Demnach hat das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 6,71 Milliarden JPY erwirtschaftet worden waren, um 12,86 Prozent gesteigert.

Redaktion finanzen.at