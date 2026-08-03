Shima Seiki Mfg zog Bilanz zum jüngsten Jahresviertel

Shima Seiki Mfg hat sich am 31.07.2026 zu den Geschäftsergebnissen des am 30.06.2026 beendeten Quartals geäußert.

In Sachen EPS wurde ein Verlust von 17,35 JPY je Aktie ausgewiesen. Im vergangenen Jahr hatte Shima Seiki Mfg 26,36 JPY je Aktie generiert.

Der Umsatz ging im Vorjahresvergleich um 27,28 Prozent zurück. Hier wurden 7,65 Milliarden JPY gegenüber 10,52 Milliarden JPY im Vorjahreszeitraum generiert.

Redaktion finanzen.at