Shimadaya: So schnitt der Konzern im vergangenen Quartal ab

Shimadaya hat in der Finanzkonferenz zum Quartalsende am 10.02.2026 die Bücher zum vergangenen Jahresviertel geöffnet, das am 31.12.2025 abgelaufen war.

Der Gewinn je Aktie lag bei 39,89 JPY. Im Vorjahresquartal hatte das Unternehmen einen Gewinn von 28,81 JPY je Aktie vermeldet.

Der Umsatz für das abgelaufene Quartal wurde bei 9,86 Milliarden JPY vermeldet – das entspricht einem Plus von 3,77 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 9,50 Milliarden JPY in den Büchern standen.

Redaktion finanzen.at