Shimadaya vermeldete Zahlen zum jüngsten Quartal

Shimadaya hat am 12.11.2026 in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 30.09.2026 – vorgestellt.

Das EPS lag bei 66,33 JPY. Im letzten Jahr hatte Shimadaya einen Gewinn von 70,93 JPY je Aktie eingefahren.

Beim Umsatz kam es zu einer Abschwächung von 1,60 Prozent auf 11,89 Milliarden JPY. Im Vorjahresviertel hatte Shimadaya 12,08 Milliarden JPY umgesetzt.

Redaktion finanzen.at