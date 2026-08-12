Shimadaya veröffentlichte Zahlen zum vergangenen Quartal

Shimadaya hat am 10.08.2026 das Zahlenwerk zum am 30.06.2026 abgelaufenen Jahresviertel vorgestellt.

Das EPS wurde auf 41,45 JPY beziffert. Im Vorjahresquartal hatten 48,81 JPY je Aktie in den Büchern gestanden.

Der Umsatz wurde auf 10,86 Milliarden JPY beziffert, im Vergleich zum Vorjahresquartal, in dem 10,75 Milliarden JPY umgesetzt worden waren.

Redaktion finanzen.at