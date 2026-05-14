Shimadaya: Zahlen zum abgelaufenen Jahresviertel

Shimadaya hat am 12.05.2026 bei der vierteljährlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum jüngsten Quartal vermeldet.

Im abgelaufenen Quartal wurde ein Ergebnis je Aktie von 11,52 JPY eingefahren. Im Vorjahresviertel waren 12,98 JPY je Aktie erzielt worden.

Im abgelaufenen Quartal hat Shimadaya 8,37 Milliarden JPY umgesetzt. Das entspricht einer Steigerung um 1,30 Prozent gegenüber dem Vorjahreswert. Damals waren 8,26 Milliarden JPY erwirtschaftet worden.

Es wurde ein Ergebnis je Aktie in Höhe von 171,15 JPY für das Gesamtjahr präsentiert. Im Vorjahr hatten 167,99 JPY je Aktie in den Büchern gestanden.

Der Umsatz lag bei 41,06 Milliarden JPY – das entspricht einem Zuwachs von 3,62 Prozent gegenüber dem Vorjahr. Damals waren 39,63 Milliarden JPY erwirtschaftet worden.

Redaktion finanzen.at