Shimadzu gab Ergebnis zum abgelaufenen Quartal bekannt

Shimadzu hat am 07.11.2025 die Bilanz für das jüngste Quartal veröffentlicht, das zum 30.09.2025 abgelaufen war.

Das EPS wurde auf 54,37 JPY beziffert. Im Vorjahresviertel hatte Shimadzu 38,49 JPY je Aktie verdient.

Der Umsatz wurde gegenüber dem Vorjahr um 2,73 Prozent gesteigert. Der Umsatz lag zuletzt bei 137,97 Milliarden JPY, während im Vorjahreszeitraum 134,31 Milliarden JPY ausgewiesen worden waren.

Redaktion finanzen.at