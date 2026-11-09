Shimadzu legte Quartalsergebnis vor

Shimadzu hat am 06.11.2026 die Bilanz zum am 30.09.2026 abgelaufenen Quartal präsentiert.

Das Ergebnis je Aktie für das vergangene Quartal wurde auf 0,16 USD beziffert, während im Vorjahresquartal 0,180 USD je Aktie in den Büchern standen.

Der Umsatz für das abgelaufene Quartal wurde bei 950,6 Millionen USD vermeldet – das entspricht einem Plus von 1,58 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 935,9 Millionen USD in den Büchern standen.

Redaktion finanzen.at