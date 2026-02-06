Shimadzu präsentierte das Zahlenwerk zum abgelaufenen Jahresviertel

Shimadzu hat am 05.02.2026 die Bücher zum am 31.12.2025 abgelaufenen Jahresviertel geöffnet.

Das EPS wurde auf 53,49 JPY beziffert. Im Vorjahresviertel hatte Shimadzu 50,56 JPY je Aktie verdient.

Das Unternehmen wies eine Umsatzsteigerung von 7,01 Prozent auf 142,38 Milliarden JPY aus. Im Vorjahresquartal hatte ein Umsatz von 133,05 Milliarden JPY in den Büchern gestanden.

Redaktion finanzen.at