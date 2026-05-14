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14.05.2026 06:31:29
Shimadzu: Quartalsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel
Shimadzu stellte am 12.05.2026 die jüngste Quartalsbilanz zum am 31.03.2026 abgelaufenen Quartal vor.
Das EPS wurde auf 74,11 JPY beziffert. Im Vorjahresquartal hatten 60,61 JPY je Aktie in den Büchern gestanden.
Der Umsatz lag bei 162,01 Milliarden JPY – das entspricht einem Zuwachs von 4,69 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum. Damals waren 154,75 Milliarden JPY erwirtschaftet worden.
Das EPS für das Gesamtjahr wurde auf 209,39 JPY beziffert. Im Vorjahr hatten 183,55 JPY je Aktie in den Büchern gestanden.
Der Umsatz für das abgelaufene Geschäftsjahr wurde bei 560,73 Milliarden JPY vermeldet – das entspricht einem Plus von 4,02 Prozent im Vergleich zum Vorjahr, in dem 539,05 Milliarden JPY in den Büchern standen.
Redaktion finanzen.at
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