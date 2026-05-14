Shimadzu: So schnitt der Konzern im vergangenen Quartal ab

Shimadzu hat am 12.05.2026 das Zahlenwerk zum am 31.03.2026 ausgelaufenen Quartal vorgelegt.

Das Ergebnis je Aktie lag bei 0,24 USD, nach 0,200 USD im Vorjahresvergleich.

Im abgelaufenen Quartal hat Shimadzu 1,03 Milliarden USD umgesetzt. Das entspricht einer Steigerung um 1,69 Prozent gegenüber dem Vorjahreswert. Damals waren 1,02 Milliarden USD erwirtschaftet worden.

Das EPS wurde für das Geschäftsjahr auf 0,690 USD beziffert. Im Jahr zuvor waren 0,600 USD je Aktie erzielt worden.

Das Unternehmen wies eine Umsatzsteigerung für das abgelaufenen Jahr von 5,24 Prozent auf 3,72 Milliarden USD aus. Im Vorjahr hatte ein Umsatz von 3,54 Milliarden USD in den Büchern gestanden.

Redaktion finanzen.at