Shimadzu stellte das Zahlenwerk zum vergangenen Quartal vor

Shimadzu hat am 06.11.2026 Zahlen zum jüngsten Quartal vorgelegt, das am 30.09.2026 endete.

Das Ergebnis je Aktie lag bei 51,68 JPY, nach 54,37 JPY im Vorjahresvergleich.

Der Umsatz für das abgelaufene Quartal belief sich auf 151,39 Milliarden JPY – ein Plus von 9,72 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem Shimadzu 137,97 Milliarden JPY erwirtschaftet hatte.

Redaktion finanzen.at