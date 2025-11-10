Shimadzu verkündete Quartalsergebnis zum jüngsten Jahresviertel

Shimadzu hat am 07.11.2025 die Geschäftsergebnisse zum am 30.09.2025 abgelaufenen Quartal offengelegt.

Das Ergebnis je Aktie lag bei 0,18 USD, nach 0,130 USD im Vorjahresvergleich.

Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum hat Shimadzu in dem jüngst abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 3,96 Prozent verbucht. Den Umsatz bezifferte das Unternehmen auf 935,6 Millionen USD im Vergleich zu 900,0 Millionen USD im Vorjahresquartal.

Redaktion finanzen.at