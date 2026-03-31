Shimamura: Bilanz zum abgelaufenen Quartal

Shimamura hat am 30.03.2026 Zahlen zum jüngsten Quartal vorgelegt, das am 28.02.2026 endete.

Das EPS wurde auf 42,98 JPY beziffert. Ein Jahr zuvor waren 37,35 JPY je Aktie erzielt worden.

Auf der Umsatzseite kam es zu einem Plus von 4,15 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr. Jüngst wurde der Umsatz mit 174,85 Milliarden JPY ausgewiesen. Im Vorjahreszeitraum waren 167,89 Milliarden JPY in den Büchern gestanden.

Das Ergebnis je Aktie lag im Gesamtjahr bei 202,36 JPY, nach 189,94 JPY im Vorjahresvergleich.

Auf der Umsatzseite kam es zu einem Plus von 5,20 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr. Jüngst wurde der Umsatz mit 701,38 Milliarden JPY ausgewiesen. Im Vorjahr waren 666,74 Milliarden JPY in den Büchern gestanden.

Redaktion finanzen.at