Shimamura hat Bilanz für das abgelaufene Quartal gezogen

Shimamura hat am 29.06.2026 in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 31.05.2026 – vorgestellt.

Das EPS wurde auf 61,92 JPY beziffert. Ein Jahr zuvor waren 48,99 JPY je Aktie erzielt worden.

Das Unternehmen wies eine Umsatzsteigerung von 7,88 Prozent auf 181,99 Milliarden JPY aus. Im Vorjahresquartal hatte ein Umsatz von 168,69 Milliarden JPY in den Büchern gestanden.

Redaktion finanzen.at