Shimamura informierte über die jüngsten Quartalsergebnisse

Shimamura lud am 28.09.2026 zur Finanzkonferenz und hat dort die Zahlen zum am 31.08.2026 abgelaufenen Jahresviertel präsentiert.

Es wurde ein Gewinn je Aktie von 54,59 JPY präsentiert. Im Vorjahresquartal hatte Shimamura ein EPS von 54,87 JPY je Aktie vermeldet.

Gegenüber dem Vorjahreszeitraum hat Shimamura im abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 0,21 Prozent erzielt. Der Umsatz lag bei 175,93 Milliarden JPY. Im Vorjahresviertel waren 175,57 Milliarden JPY in den Büchern gestanden.

Redaktion finanzen.at