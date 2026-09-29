|
29.09.2026 06:31:29
Shimamura informierte über die jüngsten Quartalsergebnisse
Shimamura lud am 28.09.2026 zur Finanzkonferenz und hat dort die Zahlen zum am 31.08.2026 abgelaufenen Jahresviertel präsentiert.
Es wurde ein Gewinn je Aktie von 54,59 JPY präsentiert. Im Vorjahresquartal hatte Shimamura ein EPS von 54,87 JPY je Aktie vermeldet.
Gegenüber dem Vorjahreszeitraum hat Shimamura im abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 0,21 Prozent erzielt. Der Umsatz lag bei 175,93 Milliarden JPY. Im Vorjahresviertel waren 175,57 Milliarden JPY in den Büchern gestanden.
Redaktion finanzen.at
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Eintrag hinzufügen Eintrag bearbeiten
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Erfolgreich hinzugefügt! Zu Portfolio/Watchlist wechseln.
Es ist ein Fehler aufgetreten!
Letzte Top-Ranking Nachrichten
Börse aktuell - Live TickerBörsen in Asien mehrheitlich tiefer
Anleger in Asien sind mehrheitlich in Verkauflaune.