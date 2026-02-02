02.02.2026 06:31:29

SHIMANE BANK: Bilanzvorlage zum letzten Quartal

SHIMANE BANK hat am 30.01.2026 die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel vorgestellt.

Der Gewinn je Aktie lag bei 19,81 JPY. Im Vorjahresviertel waren 16,37 JPY je Aktie erzielt worden.

Auf der Umsatzseite hat SHIMANE BANK im vergangenen Quartal 2,18 Milliarden JPY verbucht. Das entspricht einer Umsatzsteigerung von 7,87 Prozent gegenüber dem Vorjahresergebnis. Damals hatte SHIMANE BANK 2,02 Milliarden JPY umsetzen können.

