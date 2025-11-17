SHIMANE BANK gab Ergebnis zum abgelaufenen Quartal bekannt

SHIMANE BANK hat am 14.11.2025 in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 30.09.2025 – vorgestellt.

Der Gewinn je Aktie wurde auf 7,52 JPY beziffert. Im Vorjahresquartal waren 9,18 JPY je Aktie in den Büchern gestanden.

Auf der Umsatzseite hat SHIMANE BANK im vergangenen Quartal 2,31 Milliarden JPY verbucht. Das entspricht einer Umsatzsteigerung von 15,06 Prozent gegenüber dem Vorjahresergebnis. Damals hatte SHIMANE BANK 2,01 Milliarden JPY umsetzen können.

Redaktion finanzen.at