SHIMANE BANK hat Bilanz für das abgelaufene Quartal gezogen

SHIMANE BANK hat am 13.11.2026 Zahlen zum jüngsten Quartal vorgelegt, das am 30.09.2026 endete.

Das EPS wurde auf 102,60 JPY beziffert. Ein Jahr zuvor waren 7,52 JPY je Aktie erzielt worden.

SHIMANE BANK hat das vergangene Quartal mit einem Umsatz von insgesamt 3,65 Milliarden JPY abgeschlossen. Das kommt einer Umsatzsteigerung von 58,00 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel gleich, in dem 2,31 Milliarden JPY erwirtschaftet worden waren.

Redaktion finanzen.at