18.05.2026 06:31:29

SHIMANE BANK präsentierte Quartalsergebnisse

SHIMANE BANK stellte am 15.05.2026 die jüngste Quartalsbilanz zum am 31.03.2026 abgelaufenen Quartal vor.

Der Verlust je Aktie wurde auf 20,19 JPY beziffert. Im Vorjahresquartal hatte das SHIMANE BANK ein Ergebnis je Aktie von -9,970 JPY vermeldet.

Den Umsatz betreffend wurde ein Zuwachs von 52,20 Prozent gegenüber dem Vorjahresquartal erwirtschaftet. Zuletzt wurden 3,04 Milliarden JPY umgesetzt, gegenüber 2,00 Milliarden JPY im Vorjahreszeitraum.

Das EPS für das Gesamtjahr wurde auf 30,98 JPY beziffert. Im Vorjahr hatten 60,38 JPY je Aktie in den Büchern gestanden.

Das Unternehmen wies eine Umsatzsteigerung für das abgelaufenen Jahr von 20,91 Prozent auf 9,57 Milliarden JPY aus. Im Vorjahr hatte ein Umsatz von 7,92 Milliarden JPY in den Büchern gestanden.

Redaktion finanzen.at

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