SHIMANE BANK stellte das Zahlenwerk zum vergangenen Quartal vor

SHIMANE BANK hat am 29.07.2026 die Geschäftsergebnisse zum am 30.06.2026 abgelaufenen Quartal offengelegt.

Der Verlust je Aktie belief sich auf 96,60 JPY. Im Vorjahresquartal hatten 23,84 JPY je Aktie in den Büchern gestanden.

Das vergangene Quartal hat SHIMANE BANK mit einem Umsatz von insgesamt 2,50 Milliarden JPY abgeschlossen. Demnach hat das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 2,04 Milliarden JPY erwirtschaftet worden waren, um 22,60 Prozent gesteigert.

Redaktion finanzen.at