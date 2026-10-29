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29.10.2026 06:31:29
Shimano hat Bilanz für das abgelaufene Quartal gezogen
Shimano hat am 27.10.2026 die Geschäftsergebnisse zum am 30.09.2026 abgelaufenen Quartal offengelegt.
Im abgelaufenen Quartal wurde ein Ergebnis je Aktie von 143,29 JPY eingefahren. Im Vorjahresviertel waren 138,26 JPY je Aktie erzielt worden.
Shimano hat das vergangene Quartal mit einem Umsatz von insgesamt 128,19 Milliarden JPY abgeschlossen. Das kommt einer Umsatzsteigerung von 12,83 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel gleich, in dem 113,61 Milliarden JPY erwirtschaftet worden waren.
Redaktion finanzen.at
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