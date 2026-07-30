Shimano hat die Zahlen zum jüngsten Quartal vorgelegt

Shimano hat am 28.07.2026 in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 30.06.2026 – vorgestellt.

Es wurde ein Gewinn je Aktie von 177,38 JPY präsentiert. Im Vorjahresquartal hatte Shimano ein EPS von -65,300 JPY je Aktie vermeldet.

Der Umsatz für das abgelaufene Quartal belief sich auf 129,42 Milliarden JPY – ein Plus von 4,48 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem Shimano 123,87 Milliarden JPY erwirtschaftet hatte.

Redaktion finanzen.at