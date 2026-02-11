11.02.2026 06:31:28

Shimano legte die Bilanz zum abgelaufenen Quartal vor

Shimano hat am 10.02.2026 die Bilanz für das jüngste Quartal veröffentlicht, das zum 31.12.2025 abgelaufen war.

Es wurde ein Gewinn je Aktie von 205,01 JPY präsentiert. Im Vorjahresquartal hatte Shimano ein EPS von 391,65 JPY je Aktie vermeldet.

Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum hat Shimano in dem abgelaufenen Quartal einen Umsatzeinbruch von 0,77 Prozent verbucht. Der Umsatz lag bei 115,22 Milliarden JPY im Vergleich zu 116,11 Milliarden JPY im Vorjahresquartal.

Die Schätzungen der Analysten hatten bei einem Gewinn je Aktie von 145,72 JPY sowie einem Quartalsumsatz in Höhe von 113,08 Milliarden JPY gelegen.

Der Gewinn je Aktie belief sich im Gesamtjahr auf 388,17 JPY. Im Vorjahr hatte Shimano 853,36 JPY je Aktie erwirtschaftet.

Der Umsatz wurde gegenüber dem Vorjahr um 3,38 Prozent gesteigert. Der Umsatz lag im abgelaufenen Geschäftsjahr bei 466,24 Milliarden JPY, während im Vorjahr 450,99 Milliarden JPY ausgewiesen worden waren.

Für das abgelaufenen Gesamtjahr hatten Analysten einen Gewinn je Aktie von 384,15 JPY und einen Umsatz von 461,47 Milliarden JPY in Aussicht gestellt.

