Shimano präsentierte das Zahlenwerk zum abgelaufenen Jahresviertel

Shimano veröffentlichte am 10.02.2026 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 31.12.2025 abgelaufenen Jahresviertel.

Der Gewinn je Aktie wurde auf 0,13 USD beziffert. Im Vorjahresquartal waren 0,260 USD je Aktie in den Büchern gestanden.

Der Umsatz ging im Vorjahresvergleich um 1,86 Prozent zurück. Hier wurden 747,9 Millionen USD gegenüber 762,0 Millionen USD im Vorjahreszeitraum generiert.

Im abgelaufenen Geschäftsjahr wurde ein Ergebnis je Aktie von 0,260 USD eingefahren. Im Vorjahr waren 0,560 USD je Aktie erzielt worden.

Im Vergleich zum Vorjahr hat Shimano in dem jüngst abgelaufenen Geschäftsjahr eine Umsatzsteigerung von 4,69 Prozent verbucht. Den Umsatz bezifferte das Unternehmen auf 3,12 Milliarden USD im Vergleich zu 2,98 Milliarden USD im Vorjahr.

Redaktion finanzen.at