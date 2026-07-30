Shimano: So viel setzte das Unternehmen zuletzt um

Shimano hat am 28.07.2026 das Zahlenwerk zum am 30.06.2026 abgelaufenen Jahresviertel vorgestellt.

Shimano hat im jüngsten Jahresviertel einen Gewinn von 0,11 USD je Aktie erwirtschaftet. Im Vorjahresviertel waren es -0,050 USD je Aktie gewesen.

Dabei wurde eine Umsatzabschwächung um 5,22 Prozent auf 812,1 Millionen USD ausgewiesen. Im Vorjahresquartal hatte ein Umsatz von 856,8 Millionen USD in den Büchern gestanden.

Redaktion finanzen.at