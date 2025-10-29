|
Shimano: Zahlen zum abgelaufenen Jahresviertel
Shimano ließ sich am 28.10.2025 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat Shimano die Bilanz zum am 30.09.2025 beendeten Jahresviertel offengelegt.
Shimano hat im jüngsten Jahresviertel einen Gewinn von 138,26 JPY je Aktie erwirtschaftet. Im Vorjahresviertel waren es -25,780 JPY je Aktie gewesen.
Beim Umsatz kam es zu einer Abschwächung von 3,71 Prozent auf 113,61 Milliarden JPY. Im Vorjahresviertel hatte Shimano 117,99 Milliarden JPY umgesetzt.
