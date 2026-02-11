Shimizu Bank: Das sind die jüngsten Quartalszahlen

Shimizu Bank veröffentlichte am 10.02.2026 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 31.12.2025 abgelaufenen Jahresviertel.

Das EPS belief sich auf 77,20 JPY gegenüber 49,80 JPY je Aktie im Vorjahresquartal.

Auf der Umsatzseite standen 8,39 Milliarden JPY in den Büchern. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen 6,82 Milliarden JPY umgesetzt.

Redaktion finanzen.at