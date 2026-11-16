Shimizu Bank legte die Bilanz zum abgelaufenen Quartal vor

Shimizu Bank veröffentlichte am 13.11.2026 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 30.09.2026 abgelaufenen Jahresviertel.

Das EPS wurde auf 66,92 JPY beziffert. Im Vorjahresquartal hatten 26,60 JPY je Aktie in den Büchern gestanden.

Auf der Umsatzseite hat Shimizu Bank im vergangenen Quartal 9,70 Milliarden JPY verbucht. Das entspricht einer Umsatzsteigerung von 24,74 Prozent gegenüber dem Vorjahresergebnis. Damals hatte Shimizu Bank 7,77 Milliarden JPY umsetzen können.

Redaktion finanzen.at