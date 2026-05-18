Shimizu Bank präsentierte das Zahlenwerk zum abgelaufenen Jahresviertel

Shimizu Bank hat am 15.05.2026 die Bilanz zum am 31.03.2026 abgelaufenen Quartal präsentiert.

Es wurde ein Verlust je Aktie von 33,91 JPY gegenüber 5,91 JPY im Vorjahresquartal verkündet.

Auf der Umsatzseite kam es zu einem Plus von 21,41 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr. Jüngst wurde der Umsatz mit 8,35 Milliarden JPY ausgewiesen. Im Vorjahreszeitraum waren 6,88 Milliarden JPY in den Büchern gestanden.

Für das Gesamtjahr stand ein EPS von 177,20 JPY je Aktie in den Büchern. Im Jahr zuvor hatte bei Shimizu Bank ein Gewinn pro Aktie von 163,24 JPY in den Büchern gestanden.

Auf der Umsatzseite hat Shimizu Bank im vergangenen Geschäftsjahr 32,16 Milliarden JPY verbucht. Das entspricht einer Umsatzsteigerung von 11,93 Prozent gegenüber dem Vorjahresergebnis. Damals hatte Shimizu Bank 28,74 Milliarden JPY umsetzen können.

Redaktion finanzen.at