Shimizu Bank präsentierte Quartalsergebnisse

Shimizu Bank lud am 03.08.2026 zur Finanzkonferenz und hat dort die Zahlen zum am 30.06.2026 abgelaufenen Jahresviertel präsentiert.

Das EPS wurde auf 139,75 JPY beziffert. Im Vorjahresquartal hatten 107,31 JPY je Aktie in den Büchern gestanden.

Das Unternehmen wies eine Umsatzsteigerung von 23,66 Prozent auf 9,48 Milliarden JPY aus. Im Vorjahresquartal hatte ein Umsatz von 7,66 Milliarden JPY in den Büchern gestanden.

Redaktion finanzen.at