Shimizu Bank: So schnitt der Konzern im vergangenen Quartal ab

Shimizu Bank äußerte sich am 07.11.2025 zu den Geschäftsergebnissen des am 30.09.2025 abgelaufenen Quartals.

Das Ergebnis je Aktie für das vergangene Quartal wurde auf 26,60 JPY beziffert, während im Vorjahresquartal 28,35 JPY je Aktie in den Büchern standen.

Gegenüber dem Vorjahreszeitraum hat Shimizu Bank im abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 16,31 Prozent erzielt. Der Umsatz lag bei 7,77 Milliarden JPY. Im Vorjahresviertel waren 6,68 Milliarden JPY in den Büchern gestanden.

Redaktion finanzen.at