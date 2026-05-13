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13.05.2026 06:31:29
Shimizu informierte über die jüngsten Quartalsergebnisse
Shimizu hat am 12.05.2026 die Geschäftsergebnisse zum am 31.03.2026 abgelaufenen Quartal offengelegt.
Das EPS wurde auf 67,36 JPY beziffert. Im Vorjahresquartal hatten 36,84 JPY je Aktie in den Büchern gestanden.
Auf der Umsatzseite kam es zu einem Plus von 1,96 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr. Jüngst wurde der Umsatz mit 628,49 Milliarden JPY ausgewiesen. Im Vorjahreszeitraum waren 616,44 Milliarden JPY in den Büchern gestanden.
Im abgelaufenen Geschäftsjahr wurde ein Ergebnis je Aktie von 186,68 JPY eingefahren. Im Vorjahr waren 94,80 JPY je Aktie erzielt worden.
Auf der Umsatzseite hat Shimizu im vergangenen Geschäftsjahr 2 057,80 Milliarden JPY verbucht. Das entspricht einer Umsatzsteigerung von 5,83 Prozent gegenüber dem Vorjahresergebnis. Damals hatte Shimizu 1 944,36 Milliarden JPY umsetzen können.
Die Schätzungen der Analysten für das Gesamtjahr hatten sich auf einen Gewinn je Aktie von 174,04 JPY und einen Umsatz von 2 030,08 Milliarden JPY beziffert.
Redaktion finanzen.at
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