Shimizu legte die Bilanz zum abgelaufenen Quartal vor

Shimizu lud am 12.05.2026 zur turnusmäßigen Finanzkonferenz und hat dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlicht, das am 31.03.2026 endete.

Im abgelaufenen Quartal wurde ein Ergebnis je Aktie von 1,72 USD eingefahren. Im Vorjahresviertel waren 0,970 USD je Aktie erzielt worden.

Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum hat Shimizu in dem abgelaufenen Quartal einen Umsatzeinbruch von 0,96 Prozent verbucht. Der Umsatz lag bei 4,01 Milliarden USD im Vergleich zu 4,04 Milliarden USD im Vorjahresquartal.

Für das Gesamtjahr wurde ein Gewinn je Aktie von 4,96 USD ausgewiesen. Im Vorjahr war ein Gewinn je Aktie von 2,49 USD erwirtschaftet worden.

In Sachen Umsatz standen im vergangenen Geschäftsjahr 13,66 Milliarden USD in den Büchern. Dies kommt einer Steigerung um 7,07 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahr gleich. Damals hatte Shimizu einen Umsatz von 12,75 Milliarden USD eingefahren.

Redaktion finanzen.at