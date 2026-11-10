Shimizu präsentierte Bilanzzahlen zum jüngsten Jahresviertel

Shimizu gab am 09.11.2026 die Zahlen für das am 30.09.2026 abgelaufene Quartal bekannt.

Das EPS wurde auf 1,95 USD beziffert. Im Vorjahresquartal hatten 1,40 USD je Aktie in den Büchern gestanden.

Der Umsatz wurde auf 3,63 Milliarden USD beziffert, im Vergleich zum Vorjahresquartal, in dem 3,09 Milliarden USD umgesetzt worden waren.

Redaktion finanzen.at