Shimizu: So schnitt der Konzern im vergangenen Quartal ab

Shimizu stellte am 07.11.2025 die jüngste Quartalsbilanz zum am 30.09.2025 abgelaufenen Quartal vor.

Das EPS wurde auf 1,40 USD beziffert. Ein Jahr zuvor waren 0,320 USD je Aktie erzielt worden.

Das vergangene Quartal hat Shimizu mit einem Umsatz von insgesamt 3,09 Milliarden USD abgeschlossen. Demnach hat das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 2,92 Milliarden USD erwirtschaftet worden waren, um 5,57 Prozent gesteigert.

Redaktion finanzen.at