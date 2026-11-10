Shimizu vermeldete Zahlen zum jüngsten Quartal

Shimizu präsentierte in der am 09.11.2026 stattfindenden Finanzkonferenz das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal, welches am 30.09.2026 endete.

Das Ergebnis je Aktie lag bei 77,83 JPY, nach 51,60 JPY im Vorjahresvergleich.

Shimizu hat das vergangene Quartal mit einem Umsatz von insgesamt 578,80 Milliarden JPY abgeschlossen. Das kommt einer Umsatzsteigerung von 27,15 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel gleich, in dem 455,21 Milliarden JPY erwirtschaftet worden waren.

Redaktion finanzen.at