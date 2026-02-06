|
Shimizu veröffentlichte Zahlen zum vergangenen Quartal
Shimizu veröffentlichte am 05.02.2026 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 31.12.2025 abgelaufenen Jahresviertel.
Der Gewinn je Aktie belief sich auf 51,39 JPY. Im Vorjahresviertel hatte Shimizu 42,76 JPY je Aktie erwirtschaftet.
Der Umsatz wurde auf 532,30 Milliarden JPY beziffert, im Vergleich zum Vorjahresquartal, in dem 490,54 Milliarden JPY umgesetzt worden waren.
