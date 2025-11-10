Shimizu: Zahlen zum abgelaufenen Jahresviertel

Shimizu hat am 07.11.2025 die Bilanz zum am 30.09.2025 abgelaufenen Quartal präsentiert.

In Sachen EPS wurden 51,60 JPY je Aktie ausgewiesen. Im vergangenen Jahr hatte Shimizu 11,79 JPY je Aktie eingenommen.

Der Umsatz wurde gegenüber dem Vorjahr um 4,32 Prozent gesteigert. Der Umsatz lag zuletzt bei 455,21 Milliarden JPY, während im Vorjahreszeitraum 436,37 Milliarden JPY ausgewiesen worden waren.

Redaktion finanzen.at