Shimmick: Zahlen zum abgelaufenen Jahresviertel

Shimmick hat am 10.08.2026 die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel vorgestellt.

Dabei wurde ein Verlust je Aktie von 0,12 USD ausgewiesen. Im Vorjahresquartal waren -0,250 USD je Aktie erwirtschaftet worden.

Mit einem Umsatz von 106,6 Millionen USD, gegenüber 128,4 Millionen USD im Vorjahresquartal, wurde ein Umsatzrückgang von 16,96 Prozent präsentiert.

Redaktion finanzen.at