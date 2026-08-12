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12.08.2026 06:31:29
Shimmick: Zahlen zum abgelaufenen Jahresviertel
Shimmick hat am 10.08.2026 die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel vorgestellt.
Dabei wurde ein Verlust je Aktie von 0,12 USD ausgewiesen. Im Vorjahresquartal waren -0,250 USD je Aktie erwirtschaftet worden.
Mit einem Umsatz von 106,6 Millionen USD, gegenüber 128,4 Millionen USD im Vorjahresquartal, wurde ein Umsatzrückgang von 16,96 Prozent präsentiert.
Redaktion finanzen.at
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