SHIMOJIMA: Bilanzvorlage zum letzten Quartal

SHIMOJIMA hat sich am 10.11.2026 zu den Geschäftsergebnissen des am 30.09.2026 beendeten Quartals geäußert.

Das EPS wurde auf 49,09 JPY beziffert. Ein Jahr zuvor waren 22,68 JPY je Aktie erzielt worden.

Das vergangene Quartal hat SHIMOJIMA mit einem Umsatz von insgesamt 17,35 Milliarden JPY abgeschlossen. Demnach hat das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 15,54 Milliarden JPY erwirtschaftet worden waren, um 11,67 Prozent gesteigert.

Redaktion finanzen.at