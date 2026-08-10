SHIMOJIMA hat Bilanz für das abgelaufene Quartal gezogen

SHIMOJIMA hat in der Finanzkonferenz zum Quartalsende am 07.08.2026 die Bücher zum vergangenen Jahresviertel geöffnet, das am 30.06.2026 abgelaufen war.

Der Gewinn je Aktie wurde auf 49,02 JPY beziffert. Im Vorjahresquartal waren 22,32 JPY je Aktie in den Büchern gestanden.

Auf der Umsatzseite kam es zu einem Plus von 21,62 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr. Jüngst wurde der Umsatz mit 18,45 Milliarden JPY ausgewiesen. Im Vorjahreszeitraum waren 15,17 Milliarden JPY in den Büchern gestanden.

Redaktion finanzen.at