SHIMOJIMA stellte das Zahlenwerk zum vergangenen Quartal vor

SHIMOJIMA gab am 10.11.2025 die Zahlen für das am 30.09.2025 abgelaufene Quartal bekannt.

Der Gewinn je Aktie wurde auf 22,68 JPY beziffert. Im Vorjahresquartal waren 19,48 JPY je Aktie in den Büchern gestanden.

Der Umsatz wurde auf 15,54 Milliarden JPY beziffert, im Vergleich zum Vorjahresquartal, in dem 14,80 Milliarden JPY umgesetzt worden waren.

Redaktion finanzen.at