SHIMOJIMA veröffentlichte Zahlen zum vergangenen Quartal

SHIMOJIMA hat am 09.02.2026 die Bilanz zum am 31.12.2025 abgelaufenen Quartal präsentiert.

Der Gewinn je Aktie lag bei 52,90 JPY. Im Vorjahresquartal hatte das Unternehmen einen Gewinn von 45,18 JPY je Aktie vermeldet.

Das Unternehmen wies eine Umsatzsteigerung von 8,24 Prozent auf 18,82 Milliarden JPY aus. Im Vorjahresquartal hatte ein Umsatz von 17,39 Milliarden JPY in den Büchern gestanden.

Redaktion finanzen.at