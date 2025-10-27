Shin-Etsu Chemical: Bilanzzahlen zum vergangenen Quartal

Shin-Etsu Chemical äußerte sich am 24.10.2025 zu den Geschäftsergebnissen des am 30.09.2025 abgelaufenen Quartals.

Der Gewinn je Aktie lag bei 0,24 USD. Im Vorjahresviertel waren 0,250 USD je Aktie erzielt worden.

Auf der Umsatzseite wurde ein Abschlag zum Vorjahreszeitraum von 0,71 Prozent vermeldet. Der Umsatz lag zuletzt bei 4,45 Milliarden USD. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen 4,48 Milliarden USD umgesetzt.

Redaktion finanzen.at